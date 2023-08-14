Будут ли массированы обстрелы на День Независимости – ответ ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что на День Независимости Украины – 24 августа 2023 года – Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Однако это может случиться на день раньше или на день позже. Или продолжаться несколько дней в несколько волн.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев. В этой ситуации рекомендации остаются те же, которые действуют все время полномасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие. Но должен сказать также, что День Независимости Украины – это наш самый главный государственный праздник. За нее боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается сегодня. Это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу", — прокомментировал он.

Напомним, ранее в ГУР сообщалось, что представители российских элит готовы идти на контакт с Украиной.

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