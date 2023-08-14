Чи будуть масовані обстріли на День Незалежності – відповідь ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше. Або тривати кілька днів у кілька хвиль.

Про це він розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців. У цій ситуації рекомендації залишаються ті самі, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу – йди до укриття. Але мушу сказати також, що День Незалежності України – це наше найголовніше державне свято. За неї боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомляли, що представники російських еліт готові йти на контакт із Україною.

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