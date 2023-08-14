У Румунії поблизу курорту вибухнула морська міна

У Румунії поблизу курортного селища Костінешті пролунав вибух у морі.

Про це пише Digi24.

Як повідомляє місцева влада, серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна. Зазначається, що міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який відмовився від госпіталізації.

"Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в Одесі офіційно відкрили пляжі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення на узбережжі Чорного морі.

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