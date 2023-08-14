В Румынии вблизи курорта взорвалась морская мина

В Румынии вблизи курортного поселка Костинешти раздался взрыв в море.

Об этом пишет Digi24.

Как сообщают местные власти, серьезных повреждений нет, однако в море может плавать еще одна мина. Отмечается, что мина взорвалась после удара о пирс.

В результате взрыва пострадал мужчина, отказавшийся от госпитализации.

"Военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена", — говорится в сообщении.

Тем временем в Одессе официально открыли пляжи. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления на побережье Черного моря.

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