Минобороны РФ распространило фейк об ударе по Одессе: подробности

Так называемые провокации в отношении Одессы Россия совершает после выхода РФ из "зернового соглашения".

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 14 августа были нанесены удары "по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Так называемые отчеты об атаках на Одессу и Одесскую область РФ публикует после выхода РФ из "зернового соглашения".

Обычно МО РФ говорит о "центрах принятия решений", "складах с оружием и техникой", "базах с иностранными наемниками" и т.д.

"На этот раз в списке мест производства и хранения безэкипажных катеров» оказались: супермаркет, общежитие, гимнастический зал местной ДЮСШ, многоквартирные дома, аптеки и автомобили. Где-то среди них и искали россияне надводные дроны", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 августа оккупационная армия РФ атаковала Одессу ракетами "Калибр" и дронами Shahed-136. В результате атаки есть пострадавшие. ПВО сбила все враждебные цели.

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