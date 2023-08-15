Міноборони РФ поширило фейк про удар по Одесі: подробиці

Так звані провокації щодо Одеси Росія вчиняє після виходу РФ із "зернової угоди".

У Міноборони РФ заявили, що у ніч проти 14 серпня було завдано ударів "по місцях виробництва та зберігання безекіпажних катерів ЗСУ".

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

Так звані звіти про атаки на Одесу та Одеську область РФ публікує після виходу РФ із "зернової угоди".

Зазвичай МО РФ каже про "центри прийняття рішень", "склади зі зброєю і технікою", "бази з іноземними найманцями" тощо.

"Цього разу в списку місць виробництва та зберігання безекіпажних катерів» опинилися: супермаркет, гуртожиток, гімнастичний зал місцевої ДЮСШ, багатоквартирні будинки, аптеки та автомобілі. Десь серед них і шукали росіяни надводні дрони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня окупаційна армія РФ атакувала Одесу ракетами "Калібр" та дронами Shahed-136. Внаслідок атаки є постраждалі. ППО збила всі ворожі цілі.

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