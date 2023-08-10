Украина открыла временные коридоры в Черном море для гражданских судов

Однако на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны России.

Украина объявила временные коридоры для торговых судов, следующих в и из черноморских портов.

Об этом в ВМС ВСУ сообщили 10 августа.

"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины", – говорится в заявлении ВМС.

Там отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность с со стороны России.

Ранее Украина уже предложила эти маршруты в обращении к Международной морской организации. Совет этой организации признал право государства на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.

Как именно будут использоваться эти морские коридоры

Прежде всего, эти морские маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный. Речь идет о судах, которые находятся там еще с начала полномасштабной войны.

До прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Напомним, последнее судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 16 июля и уже на следующий день Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения". После этого оккупанты принялись активно обстреливать украинские порты на юге и блокировать Черное море для гражданских судов.

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