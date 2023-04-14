Украина применит все незапрещенное оружие, чтобы освободить Крым — Данилов

Крым является неотъемлемой частью Украины, поэтому его будут освобождать даже с помощью оружия.

Украина имеет право использовать любое незапрещенное международными законами оружие для освобождения своих территорий, в том числе и оккупированного полуострова Крым.

Об этом у себя в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, поэтому его будут освобождать даже с помощью оружия.

"Крым – территория Украины, и мы будем опробовать и использовать там любое незапрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", – заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Алексей Данилов сообщил, что Украина получает оружие от партнеров перед предстоящим контрнаступлением, однако есть определенные задержки.

Кроме того, мы ранее информировали, что Данилов в эфире общенационального телемарафона призвал не ставить знак "равно" между будущим контрнаступлением и окончательной победой Украины.

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