Резников объяснил, почему для мира важна деоккупация Крыма

Резников пояснил, что свобода судоходства в Черном и Азовском морях гарантирует "продовольственную безопасность" для мира
Деокупация Крыма необходима для обеспечения безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает "Интерфакс-Украина".
"Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судоходства на Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден, и он будет освобожден. Он снова вернется в украинскую семью, как это произошло в 1991 году. Крым – это Украина", – сказал глава Минобороны.
Министр заверил, что Украина сделает все необходимое для освобождения Крыма.
Также Резников пояснил, что свобода судоходства в Черном и Азовском морях гарантирует "продовольственную безопасность" для мира и экономическую – для Украины.
Кроме того, министр обороны встретился с представителями военно-промышленного комплекса Румынии, которая "производит некоторые интересные вещи, которые нужны Украине".
Напомним, что в Бухаресте проходит Черноморская конференция безопасности Международной Крымской Платформы, которая собрала представителей более 50 стран и организаций.
Ранее американский генерал Бен Ходжес показал план и карту освобождения Крыма. Также он призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение для того, чтобы освободить оккупированный Крым.
Деоккупация Крыма: последние новости
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