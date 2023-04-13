Резников объяснил, почему для мира важна деоккупация Крыма

Резников пояснил, что свобода судоходства в Черном и Азовском морях гарантирует "продовольственную безопасность" для мира

Деокупация Крыма необходима для обеспечения безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает "Интерфакс-Украина".

"Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судоходства на Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден, и он будет освобожден. Он снова вернется в украинскую семью, как это произошло в 1991 году. Крым – это Украина", – сказал глава Минобороны.

Министр заверил, что Украина сделает все необходимое для освобождения Крыма.

Также Резников пояснил, что свобода судоходства в Черном и Азовском морях гарантирует "продовольственную безопасность" для мира и экономическую – для Украины.

Кроме того, министр обороны встретился с представителями военно-промышленного комплекса Румынии, которая "производит некоторые интересные вещи, которые нужны Украине".

Напомним, что в Бухаресте проходит Черноморская конференция безопасности Международной Крымской Платформы, которая собрала представителей более 50 стран и организаций.

Ранее американский генерал Бен Ходжес показал план и карту освобождения Крыма. Также он призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение для того, чтобы освободить оккупированный Крым.

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