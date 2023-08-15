В Луцке раздались два взрыва

В ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва.

Об этом сообщает местный корреспондент.

Два взрыва прогремели с небольшим интервалом один после другого.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Находитесь в укрытиях.

К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.