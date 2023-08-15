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Астрологический прогноз на 15 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
114
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 августа

Астрологический прогноз на 15 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день один из самых опасных во всем лунном месяце – он обладает мощной энергией, совладать с которой могут далеко не все. Нельзя ни с кем не ссориться и не конфликтовать, а еще лучше – сократить общение с людьми, как близкими, так и малознакомыми, до минимума. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка. 

Болезни дня: велика вероятность депрессии, которая будет вызвана прогрессирующим плохим настроением

Питание дня: организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, обрезать деревья и кустарники, засохшие ветви. 

Магия и мистика дня: не стоит гадать без крайней на то необходимости, если же таковая возникнет, то задавать нужно только действительно важные вопросы. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи, несмотря на крайне неприятное содержание, не будут нести смысловой нагрузки, поэтому не стоит оращать на них внимание. 

Табу дня: нельзя отвечать согласием на предложения легкого заработка – легко можно стать жертвой мошенников. 

Цитата дня: «Веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире» (Иммануил Кант). 

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Дата публикации
Просмотры
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