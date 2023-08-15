Астрологический прогноз на 15 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день один из самых опасных во всем лунном месяце – он обладает мощной энергией, совладать с которой могут далеко не все. Нельзя ни с кем не ссориться и не конфликтовать, а еще лучше – сократить общение с людьми, как близкими, так и малознакомыми, до минимума.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.

Болезни дня: велика вероятность депрессии, которая будет вызвана прогрессирующим плохим настроением

Питание дня: организм сегодня не приветствует резкого изменения пищевого ритма, поэтому не стоит голодать, поститься или садиться на суровую диету – лучше просто урезать порции, это тоже даст необходимый результат.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, обрезать деревья и кустарники, засохшие ветви.

Магия и мистика дня: не стоит гадать без крайней на то необходимости, если же таковая возникнет, то задавать нужно только действительно важные вопросы.

Сны дня: сновидения нынешней ночи, несмотря на крайне неприятное содержание, не будут нести смысловой нагрузки, поэтому не стоит оращать на них внимание.

Табу дня: нельзя отвечать согласием на предложения легкого заработка – легко можно стать жертвой мошенников.

Цитата дня: «Веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире» (Иммануил Кант).

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