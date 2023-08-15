Астрологічний прогноз на 15 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день один із найнебезпечніших у всьому місячному циклі — він має потужну енергію, впоратися з якою можуть далеко не всі. Не можна ні з ким не сваритися і не конфліктувати, а ще краще скоротити спілкування з людьми, як близькими, так і малознайомими, до мінімуму.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: змійовик, перламутр, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: анус, пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність депресії, яка буде викликана прогресивним поганим настроєм

Харчування дня: організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати чи сідати на сувору дієту – краще просто урізати порції, це також дасть необхідний результат.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками, обрізати дерева та чагарники, гілки, що засохли.

Магія і містика дня: не варто ворожити без крайньої необхідності, якщо ж така виникне, то ставити потрібно тільки дійсно важливі питання.

Сни дня: сновидіння цієї ночі, незважаючи на вкрай неприємний зміст, не будуть нести смислового навантаження, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: не можна відповідати згодою на пропозицію легкого заробітку – легко можна стати жертвою шахраїв.

Цитата дня: «Веселий вираз обличчя поступово відбивається і на внутрішньому світі» (Імануїл Кант).

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