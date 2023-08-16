Воздушная тревога: в областях есть угроза атаки беспилотниками

Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Утром 16 августа во время воздушной тревоги в ряде областей сообщили об угрозе применения ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА", — говорится в сообщении.
По состоянию на 07:26 сирены раздаются в Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии тревога распространилась на Донецкую область и Харьковщину. Угроза атаки дронов возникла в Харьковской области.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью против 16 августа произошловоздушная атака в Одесскую область. Из-за атаки вражеских беспилотников в области, по информации мониторинговых каналов, работало ПВО.