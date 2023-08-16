Воздушная тревога: в областях есть угроза атаки беспилотниками

Утром 16 августа во время воздушной тревоги в ряде областей сообщили об угрозе применения ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:26 сирены раздаются в Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии тревога распространилась на Донецкую область и Харьковщину. Угроза атаки дронов возникла в Харьковской области.

Воздушная тревога на 7:26 среды, 16 августа.

Мапа тривог станом на 07:44 - 16 серпня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью против 16 августа произошловоздушная атака в Одесскую область. Из-за атаки вражеских беспилотников в области, по информации мониторинговых каналов, работало ПВО.

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