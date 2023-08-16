Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога: в областях есть угроза атаки беспилотниками

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4892
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога: в областях есть угроза атаки беспилотниками

Воздушная тревога 16 августа.

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Утром 16 августа во время воздушной тревоги в ряде областей сообщили об угрозе применения ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:26 сирены раздаются в Запорожской и Днепропетровской областях. Впоследствии тревога распространилась на Донецкую область и Харьковщину. Угроза атаки дронов возникла в Харьковской области.

Воздушная тревога на 7:26 среды, 16 августа. / ©
Воздушная тревога на 7:26 среды, 16 августа.
Мапа тривог станом на 07:44 - 16 серпня. / ©
Мапа тривог станом на 07:44 - 16 серпня.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью против 16 августа произошловоздушная атака в Одесскую область. Из-за атаки вражеских беспилотников в области, по информации мониторинговых каналов, работало ПВО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4892
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация