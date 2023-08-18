Чоловіка звільнили через смайлик у робочому чаті: що сталося

У Латвії чоловіка звільнили з роботи через смайлик у робочому чаті.

Про це повідомляє delfi.lv.

Так, керівник написав повідомлення, де вказав, що у середу співробітники мають виконувати свої обов'язки на робочому місці. На цю SMS підлеглий відреагував смайликом "великий палець догори". Втім, у середу він не з’явився в офісі. У результаті, його за це звільнили.

Чоловік подав до Ризького окружного суду. Його скаргу розглянули та задовольнили позов лише частково. Суд дійшов висновку, що смайлик "великий палець догори" можна вважати письмовою угодою.

У Латвії суд визнав, що смайлик "великий палець догори" можна вважати письмовою угодою / Фото: balkaninsight.com

У своєму рішенні суд послався на статтю 1505 Цивільного закону, яка свідчить, що "за наявності сумніву у значенні слів мають бути дотримані їхні значення та чітко виражений чи інакше продемонстрований намір сторін угоди".

Суд також послався на значення у Кембриджському словнику, який інтерпретує цей смайлик як підтвердження чогось. Із судового рішення також випливає, що позиція позивача була такою, що він не міг не знати значення цього емодзі.

Нагадаємо, наречена оголосила про розлучення через день після весілля. Вона пожалілася, що утнув її чоловік.

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