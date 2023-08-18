У Білому домі зробили заяву щодо надання Україні F-16

Українці потраплять на навчання до Румунії не раніше 2024 року.
Україна отримає винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів.
Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейн Салліван, пише The Guardian.
"Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передання винищувачів до цієї України", - цитує Саллівана видання.
F-16 для України
Сполучені Штати офіційно схвалили передавання літаків F-16 з Данії та Нідерландів до України після того, як завершиться підготовка українських пілотів.
Напередодні Данія підтвердила, що отримала від Сполучених Штатів Америки схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16.
Також українські пілоти розпочнуть проходити навчання на F-16 у Данії. Водночас до Румунії вони потраплять не раніше 2024 року.