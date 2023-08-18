У Білому домі зробили заяву щодо надання Україні F-16

Українці потраплять на навчання до Румунії не раніше 2024 року.

Україна отримає винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейн Салліван, пише The Guardian.

"Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передання винищувачів до цієї України", - цитує Саллівана видання.

F-16 для України

Сполучені Штати офіційно схвалили передавання літаків F-16 з Данії та Нідерландів до України після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

Напередодні Данія підтвердила, що отримала від Сполучених Штатів Америки схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16.

Також українські пілоти розпочнуть проходити навчання на F-16 у Данії. Водночас до Румунії вони потраплять не раніше 2024 року.

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