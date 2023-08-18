В Белом доме сделали заявление о передаче Украине F-16

Украинцы попадут на обучение в Румынию не раньше 2024 года.

Украина получит F-16 по завершении обучения украинских пилотов.

Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейн Салливан, пишет The Guardian.

"После обучения украинских пилотов на самолетах F-16 будет осуществлена передача истребителей в эту Украину", — цитирует Салливана издание.

F-16 для Украины

Соединенные Штаты официально одобрили передачу самолетов F-16 из Дании и Нидерландов в Украину после того, как завершится подготовка украинских пилотов.

Накануне Дания подтвердила, что получила от Соединенных Штатов Америки одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16.

Также украинские пилоты начнут проходить обучение на F-16 в Дании. В то же время в Румынию они попадут не раньше 2024 года.

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