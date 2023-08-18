Побачила, як тягнеться рука: незнайомець місяцями жив у підвалі жінки – відео

Жінка виявила, що зовсім незнайомий чоловік таємно живе у підвалі її будинку протягом декількох місяців.

Ешлі Гуардіно з Каліфорнії пояснила, що почула дивний шум і подумала, що хтось ходить у неї на даху. Вона вирішила провести розслідування.

У своєму відео в TikTok, яке за декілька днів зібрало понад шість мільйонів переглядів, вона сказала: "Я стою біля вхідних дверей, виглядаю і бачу, як ворушиться трава. Йо**на рука висовується з отвору та обмацує".

Вона повернула камеру, щоб показати відкриту дірку біля її вхідних дверей, а потім перемістилася у бік свого будинку, щоб показати, як підозрюваний потрапив до підвалу.

Ешлі сказала: "Чоловік живе тут місяцями. Живе під будинком. Знаєте, як моторошно бачити, як довбана рука висовується... обмацує бік будинку?".

Потім на відео видно, як поліцейський розмовляє з чоловіком, який досі перебував у підвалі Ешлі. Згодом офіцери зі зброєю напоготові попросили незнайомця вийти. Зрештою, чоловік покидає підвал і потрапляє під арешт.

Зі свого боку, Ешлі заявила, що він був "під кайфом", і показала, як копи супроводжують його до поліцейської машини.

Нагадаємо, чоловік утікав від охоронців Ейфелевої вежі та стрибнув донизу. Стало відомо, чим усе закінчилося.

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