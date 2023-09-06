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Окупанти почали готуватись до втечі з Запоріжжя — ЦНС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти почали готуватись до втечі з Запоріжжя — ЦНС

Війна / Фото: Associated Press

Окупаційна влада Токмака розробила план вивозу цінних речей з захопленого міста.

Російські загарбники розпочали підготовку до втечі з окупованих територій Запорізької області, про що свідчить початок грабунку місцевих підприємств.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За повідомленням ЦНС, в тимчасово окупованому Токмаці окупанти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання російські військові вивезли й подальша його доля невідома.

Окрім цього, місцева окупаційна влада розробила план вивозу цінних речей з захопленого міста. Він буде застосований у разі погіршення ситуації для окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на окупованих територіях намагаються створити "загони територіальної оборони" з числа місцевого населення.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення.

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Дата публікації
Перегляди
836
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