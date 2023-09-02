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На окупованих територіях українці не хочуть брати участь у псевдовиборах

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На окупованих територіях українці не хочуть брати участь у псевдовиборах

Окупанти не отримують "голосів" виборців / Фото "Жовтої стрічки"

Ворогові не вдається досягти поставленої мети, попри відчайдушні спроби.

У Генічеську так звані "мобільні виборчі групи" почали обхід місцевого населення. Втім, вони повертаються з порожніми урнами.

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

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Активісти руху повідомляють, що урни для голосування практично порожні. Люди не відчиняють двері представникам "дільниць" та навіть закривають двері під'їздів.

"Усе це ставить під сумнів заяви рашистів про 5% населення, яке вже взяло участь у виборах", – йдеться у повідомленні.

Мешканців тимчасово окупованих територій закликають не брати участь у цих псевдовиборах та ігнорувати їх усіма доступними методами.

Нагадаємо, в ОП відреагували на псевдореферендуми на окупованих територіях України, які ініціювали росіяни. Так, вони не матимуть жодного сенсу. За словами радника ОП Михайла Подоляка, Кремль проводить їх лише задля створення альтернативної реальності, яку так люблять в Москві.

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Дата публікації
Перегляди
79
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