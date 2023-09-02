Експосол США в Росії назвав найбільший страх Путіна

Американський дипломат розповів про страх Путіна.
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що найбільшим страхом Путіна є перенесення війни на територію окупованого Криму.
Про це він сказав в інтерв'ю "Еспресо".
Макфол пояснив, що багато хто вважає, що Путін боїться перенесення війни на територію Росії, проте дипломат наголосив, що це не так. На його думку найбільшим страхом Путіна є те, що Україна зможе повернути собі окупований Крим.
"Я думаю, що найбільше він боїться втрати Криму. Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не в його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни", - зауважив Макфол.
Нагадаємо, генерал пояснив, що означатиме для Путіна знищення Кримського мосту.
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