Вчені підтвердили популярний міф про антибіотики

Попри те, що антибіотики щороку рятують мільйони життів, вони також можуть завдати шкоди бактеріальній системі організму.

Про це пише BBC Україна.

Чи знищують антибіотики бактерії в організмі

Джейм Кінросс, колоректальний хірург з Імперського коледжу Лондона, каже, що мікробіом кишківника - це складна мережа мікробіотичних форм життя у нашому тілі.

"Мікробіом кишківника відіграє величезну роль у підтримці нашого здоров'я, зокрема регулює імунну систему та допомагає травленню. Водночас експерти стверджують, що антибіотики є однією з найбільших загроз цим мікробіомам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, антибіотики, які використовують для лікування бактеріальних інфекцій, можуть знищити інші бактерії у нашому організмі.

Внаслідок чого вчені б'ють на сполох, оскільки зростає занепокоєння наслідками для здоров'я дедалі більшої залежності від антибіотиків.

"Антибіотики порушують складну екосистему нашого кишкового мікробіому, і таким чином наражають бактерії, які вижили, на більший ризик передати свої резистентні гени патогенам", - каже Гаутам Дантас, професор лабораторної та геномної медицини Школи медицини Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США.

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Ми знаємо, що чим різноманітніша популяція наших кишкових бактерій - тим краще. Але кожен курс антибіотиків порушує цю популяцію, оскільки антибіотики недостатньо спеціалізовані, щоб знищити лише патогенні бактерії. Натомість вони атакують усі бактерії в нашому кишківнику.

Наслідки від вживання антибіотиків індивідуальні для кожної людини, проте результати одного курсу антибіотиків можуть бути незворотними.

"Деякі люди дуже сприйнятливі до пошкодження мікробіому антибіотиками, й стан їхнього мікробіому різко зміниться і ніколи не повернеться до того, що було до дози антибіотика", - каже Кінросс.

На сьогодні вчені все ще досліджують довгострокові наслідки використання антибіотиків для мікробіомів наших кишківників.

"Дослідження показують, що прийом повторних доз антибіотиків має кумулятивний ефект, і вплив також є більшим, якщо ви приймаєте препарати ширшого спектра дії. Це дивний еволюційний експеримент, який ми проводимо на собі щоразу, коли приймаємо антибіотик", - каже Дантас.

Які ще загрози несуть антибіотики

Крім того, внаслідок тривалого застосування антибіотиків є ризик виникнення резистентності.

"Коли популяція бактерій зазнає впливу антибіотиків, ті з них, у яких відсутні гени стійкості до антибіотиків, як правило, гинуть. Але ті бактерії, у яких вони є, - виживуть. Таким чином, ліки активно відбирають мікробів, стійких до антибіотиків", - вказано у повідомленні.

За словами професора еволюції та мікробіології в Оксфордському університеті Крейга Макліна, цей процес не обмежується лише кишківником.

"Стійкі бактерії можуть мігрувати з кишківника в інші частини організму, тому те, що відбувається в кишківнику, впливає на решту нашого тіла", - говорить він.

Чи можливо відмовитися від антибіотиків

Для вчених шкідливий і водночас рятівний вплив антибіотиків є однією з найбільших загадок.

"Антибіотики - дивовижні ліки, які врятували мільйони життів. Вони є дуже цінним ресурсом, і їх варто використовувати, але ми повинні розуміти, як їх точно спрямувати", - говорить Кінросс.

Науковці зараз шукають антибіотики, дія яких точніше націлена на окремі частини організму, а також антибіотики, спрямовані на конкретні бактерії. Це дозволить вченим позбутися лише шкідливих бактерій і залишити корисні.

Але найкращий інструмент, який зараз є в нашому розпорядженні, каже Ентоні Баклі, доцент мікробіології кишківника в Університеті Лідса, - це наше харчування.

Як вберегти кишківник

Вчені кажуть, найкращий інструмент, який зараз є в нашому розпорядженні - харчування.

"Харчування є одним із головних факторів формування людського мікробіому", - каже він.

Дослідники групи Університету Лідса протягом останніх двох десятиліть перевіряли вплив антибіотиків на мікробіом.

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"Різноманітність їжі, яку ми їмо, зазвичай пов'язана з більшою різноманітністю мікробів у кишківнику, і особливо позитивний вплив має клітковина", - каже Інес Моура, наукова співробітниця факультету медицини та здоров'я Університету Лідса, яка досліджує вплив різних поживних речовин на кишковий мікробіом і те, як вони можуть зменшити негативний вплив антибіотиків.

Одним з головних недоліків антибіотиків є те, що з кожним курсом ми потенційно знижуємо здатність нашого організму боротися з інфекцією, і, отже, збільшуємо свою залежність від антибіотиків.

"Набагато краще не покладатися на антибіотики, - каже Кінросс, - натомість зосередитися на біостійкості нашої внутрішньої мікрофлори, здорово харчуватися, особливо в ранньому віці, оскільки саме тоді антибіотики завдають найбільшої шкоди".

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