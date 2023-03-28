Стрептокок у дитини: симптоми інфекції, діагностика та лікування

Існує кілька груп стрептококів (Streptococcus), що спричиняють різного роду захворювання. Пневмококова пневмонія найчастіше уражає дітей і літніх людей.

Діти особливо сприйнятливі до стрептококової інфекції, тому що їхня імунна система ще не повністю розвинена. Стрептокок у дитини може викликати як нешкідливі інфекції, так і небезпечні для життя дисеміновані захворювання. Їх перебіг залежить від загального стану здоров'я дитини та виду бактерій.

Які захворювання викликають стрептококи, як розпізнати стрептококову інфекцію та якими антибіотиками вона лікується, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що за бактерія стрептокок

Стрептококи (лат. Streptococcus) — назва походить від грецького «стрептос», що означає щось, що легко згинається. Це різновид сферичних грампозитивних бактерій, аеробних або відносно анаеробних. Їх поділ відбувається по одній осі, і тому ростуть вони ланцюжками або парами.

Крім стрептококового фарингіту, деякі види Streptococcus відповідальні за багато випадків кон'юнктивіту, менінгіту, бактеріальної пневмонії, ендокардиту, рожистого запалення і некротичного фасціїту. Однак багато видів стрептококів не є патогенними і є частиною коменсальної мікробіоти людини в роті, на шкірі, в кишківнику та верхніх дихальних шляхах (https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/streptococcus-dysgalactiae).

В медицині найбільше значення мають бета-гемолітичні стрептококи груп А і В. У наукових дослідженнях і професійній літературі гнійні стрептококи типу А описуються абревіатурою GAS, похідною від англійської назви «group A Streptococcus». А тип В має назву Streptococcus agalactiae, вони колонізують жіночу репродуктивну систему і можуть сприяти передчасним пологам, а також серйозним інфекціям у матері й дитини.

Стрептокок у дітей

До групи ризику входять переважно діти до 1 року, у яких ще не сформована імунна система. За оцінками, понад 20% дитячого населення можуть бути носіями цього патогенного мікроорганізму, водночас у групі дорослих цей рівень становить лише 5%. Основний спосіб зараження у дітей — повітряно-крапельний, іноді побутовий. Стрептококова інфекція найчастіше розвивається холодної пори року, зазвичай наприкінці осені або на початку зими.

Інкубаційний період захворювання різний: в разі шкірних інфекцій він становить близько 5-7 днів, а в разі фарингіту й тонзиліту цей процес удвічі коротший (2-3 дні).

Найчастіші види стрептококової інфекції у дітей та її симптоми

Streptococcus pyogenes — викликає ангіну, скарлатину, отит.

Найчастіше стрептококова ангіна виникає у дітей шкільного та дошкільного віку, оскільки скупчення великих груп людей у закритих приміщеннях сприяє поширенню інфекції.

Запідозрити стрептококовий фарингіт або скарлатину в дитини можна за появи таких симптомів:

сильний біль у горлі,

нездужання й лихоманка,

головний біль,

білі виділення в горлі та збільшені мигдалини,

біль у животі.

Якщо стрептокок спровокував середній отит, відзначається закладеність у вухах, зниження слуху, головний біль, загальна слабкість.

Streptococcus pneumoniae — викликає бактеріальну пневмонію, менінгіт, ендокардит.

Захворювання може розвинутися внаслідок бактеріальної суперінфекції на тлі вірусної пневмонії. Бактеріальна пневмонія — захворювання з безліччю характерних симптомів. Найпоширеніші клінічні прояви такі:

висока температура,

озноб,

пітливість,

відчуття загального занепаду сил і слабкості організму,

кашель, під час якого відхаркуються жовті або зелені гнійні виділення,

біль у грудях, що зазвичай локалізується з боків грудної клітки, який посилюється під час глибокого вдиху та кашлю.

Іноді виникають нереспіраторні симптоми, наприклад, біль у м'язах або діарея.

Як діагностувати та розпізнати стрептококову інфекцію у дитини

Для діагностики інфекції горла може бути проведений стрептококовий тест, хоча іноді лікареві достатньо наявності специфічних симптомів, щоб встановити діагноз.

Найточнішим методом діагностики є мазок із зіва дитини, але для отримання результатів посіву потрібно кілька днів. Тому експрес-тест на стрептокок стає дедалі популярнішим дослідженням у педіатричних кабінетах. Він передбачає виявлення бактеріальних антигенів у мазку із зіва, а весь процес триває кілька хвилин.

Експрес-тест на стрептококи дає змогу диференціювати бактеріальні й вірусні інфекції та забезпечує призначення антибактеріальної терапії лише в разі потреби.

Іншою можливістю діагностувати поточну інфекцію є аналіз антитіл до стрептолізину-О — токсину, що виробляється стрептококами.

Який антибіотик лікує стрептококову інфекцію у дітей

Лікування стрептокока у дітей полягає в застосуванні антибіотиків, вибір яких залежить від виду бактерій. Інфекції у дітей, спричинені Streptococcus pyogenes, лікують препаратами на основі пеніциліну або еритроміцину, а інфекції, спричинені Streptococcus pneumoniae, — ліками активною речовиною в яких є цефалоспорин.

Примітно, що Streptococcus pyogenes, який спричиняє бактеріальну ангіну, повністю чутливий до ліків, у складі яких є пеніцилін, тому вони є препаратами першої лінії. Якщо у пацієнта діагностовано алергію на пеніцилін, виникає потреба в призначенні альтернативного препарату, наприклад, антибіотика-макроліда.

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