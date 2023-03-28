Стрептококк у ребенка: симптомы инфекции, диагностика и лечение

Существует несколько групп стрептококков (Streptococcus), вызывающих разного рода заболевания. Пневмококковая пневмония чаще всего поражает детей и пожилых людей.

Дети особенно восприимчивы к стрептококковой инфекции, потому что их иммунная система еще не полностью развита. Стрептококк у ребенка может вызвать как безвредные инфекции, так и опасные для жизни диссеминированные заболевания. Их течение зависит от общего состояния здоровья и вида бактерий.

Какие заболевания вызывают стрептококки, как распознать стрептококковую инфекцию и какими антибиотиками она лечится, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Cтрептококк: что это за бактерия

Стрептококки (лат. Streptococcus) — название происходит от греческого "стрептос", что означает нечто легко сгибающееся. Это разновидность сферических грамположительных бактерий, аэробных или относительно анаэробных. Их деления происходят по одной оси, и потому растут они цепочками или парами.

Кроме стрептококкового фарингита некоторые виды Streptococcus ответственны за многие случаи конъюнктивита, менингита, бактериальной пневмонии, эндокардита, рожистого воспаления и некротизирующего фасциита. Однако многие виды стрептококков не являются патогенными и являются частью комменсальной микробиоты человека во рту, коже, кишечнике и верхних дыхательных путях.

В медицине наибольшее значение имеют бета-гемолитические стрептококки групп А и В. В научных исследованиях и профессиональной литературе гнойные стрептококки типа А описываются аббревиатурой GAS, производной от английского названия Group A Streptococcus. А тип В называется Streptococcus agalactiae, они колонизируют женскую репродуктивную систему и могут способствовать преждевременным родам, а также серьезным инфекциям у матери и ребенка.

Стрептококк у детей

В группу риска входят в основном дети до 1 года, у которых еще не сформирована иммунная система. По оценкам, более 20% детского населения могут быть носителями этого патогенного микроорганизма, тогда как в группе взрослых этот уровень составляет всего 5%. Основной способ заражения у детей – воздушно-капельный, иногда бытовой. Стрептококковая инфекция чаще всего развивается в холодное время года, обычно в конце осени или начале зимы.

Инкубационный период заболевания разный: при кожных инфекциях он составляет около 5-7 дней, а при фарингите и тонзиллите этот процесс вдвое короче (2-3 дня).

Частые виды стрептококковой инфекции у детей и ее симптомы

Streptococcus pyogenes – вызывает ангину, скарлатину, отит.

Чаще стрептококковая ангина возникает у детей школьного и дошкольного возраста, поскольку скопления больших групп людей в закрытых помещениях способствуют распространению инфекции.

Заподозрить стрептококковый фарингит или скарлатину у ребенка можно при появлении следующих симптомов:

сильная боль в горле;

недомогание и лихорадка;

головные боли;

белые выделения в горле и увеличенные миндалины;

боль в животе.

Если стрептококк спровоцировал средний отит, отмечается заложенность в ушах, снижение слуха, головные боли, общая слабость.

Streptococcus pneumoniae – вызывает бактериальную пневмонию, менингит, эндокардит.

Заболевание может развиться в результате бактериальной суперинфекции на фоне вирусной пневмонии. Бактериальная пневмония – заболевание со множеством характерных симптомов. Наиболее распространенные клинические проявления таковы:

высокая температура;

озноб;

потливость;

ощущение общего упадка сил и слабости организма;

кашель, во время которого отхаркиваются желтые или зеленые гнойные выделения;

боль в груди, обычно локализующаяся по бокам грудной клетки, которая усиливается во время глубокого вдоха и кашля.

Иногда возникают нереспираторные симптомы, например, боли в мышцах или диарея.

Как диагностировать и распознать стрептококковую инфекцию у ребенка

Для диагностики инфекции горла может быть проведен стрептококковый тест, хотя иногда врачу достаточно наличия специфических симптомов, чтобы поставить диагноз.

Самым точным методом диагностики является мазок из зева у ребенка, но для получения результатов посева требуется несколько дней. Поэтому экспресс-тест на стрептококк становится все более популярным исследованием в педиатрических кабинетах. Тест предполагает обнаружение бактериальных антигенов в мазке из зева, а весь процесс занимает несколько минут.

Экспресс-тест на стрептококки позволяет дифференцировать бактериальные и вирусные инфекции и обеспечивает назначение антибактериальной терапии только в случае необходимости.

Другой возможностью диагностировать текущую инфекцию является анализ антител к стрептолизин-О — токсину, вырабатываемому стрептококками.

Какой антибиотик лечит стрептококковую инфекцию у детей

Лечение стрептококка у детей заключается в применении антибиотиков, выбор которых зависит от вида бактерий. Инфекции, вызванные Streptococcus pyogenes, у детей лечат препаратами на основе пенициллина или эритромицина, а инфекции, вызванные Streptococcus pneumoniae, - лекарством, у которых действующее вещество цефалоспорин.

Примечательно, что Streptococcus pyogenes, вызывающий бактериальную ангину, полностью чувствителен к лекарствам, в составе которых есть пенициллин, поэтому они являются препаратами первой линии. Если у пациента диагностирована аллергия на пенициллин, возникает необходимость в назначении альтернативного препарата, например, антибиотика-макролида.

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