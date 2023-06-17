Пригожина планируют убить на фронте – российский оппозиционер

После того, как главарь ПИК "Вагнер" начал выводить своих наемников из Бахмута, он потерял свое "прикрытие" и ничто не мешает теперь его "списать".

Российские генералы планируют нейтрализовать лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина, списав его гибель на ракетный удар со стороны ВСУ. Для этого его могут подговорить поехать фронт.

Такое мнение высказал в эфире "Еспресо" деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин

"Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину. Легко будет списать убийство Пригожина: он приехал на фронт, а там ракеты ударили", — сказал он.

По словам российского оппозиционера, фейковая история с приспешником Рамзана Кадырова, командиром боевиков чеченского подразделения "Ахмат" Делимхановым была репетицией такого покушения.

Причиной вероятного убийства российскими генералами главаря ЧВК "Вагнер" Марк Фейгин называет его соперничество с Минобороны РФ, в частности, в финансовой сфере.

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“Мы видим, что в зоне сферы Пригожина есть несколько генералов — Суровикин, с которым у него комплиментарные отношения, Мизинцев вообще перешел к нему работать с должности замминистра обороны по снабжению и тылу, еще несколько фамилий называют. То есть какая-то группа вокруг Пригожина была. Я думаю, все это связано с денежными средствами и еще какими-то интересами", — заметил он.

Кроме того, по мнению оппозиционера, после того, как Пригожин начал выводить свои части из Бахмута на так называемое "переформирование", он потерял свое "прикрытие" и ничто не мешает теперь его "списать".

"Особенность аппарата РФ состоит в том, что когда человек становится "радиоактивным", от него "фонит", и от него все мгновенно убегают... Пригожина никто не прикроет, если командование, генералитет выторговали списание в ноль Пригожина у Путина. Защищать Пригожина никто не будет бросаться, он свой функционал выполнил, от него уже мало чего ожидают, поскольку "зеков" набирать запретили. С фронта, из важных участков, из Бахмута он уже выводит свои части, вероятно, на переформирование, потому что мало чего осталось боеспособного. Поэтому я считаю, что это свидетельство того, что Пригожин из игры выпадает", — добавил Фейгин.

Ранее сообщалось, что ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что попавший под обстрел на оккупированных территориях его соратник Адам Делимханов жив и здоров. "Дон-дон" заверил, что информация о ранении его близкого соратника была "фейковым вбросом".

Напомним, во время вывода российских наемников так называемой ЧВК "Вагнер" из Бахмута Евгений Пригожин обвинил представителей Минобороны РФ в заминировании путей для отступления.

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