Отсрочка от призыва в Украине: адвокат разъяснил важный нюанс

В Кабинете министров Украины дополнили основания и порядок предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывникам, что может быть использовано для увольнения со срочной военной службы.

Нюансы по отсрочке разъяснил адвокат Ростислав Кравец в своем YouTube-канале.

По его словам, уволить с военной службы могут призывников, имеющих детей в возрасте до 18 лет и воспитывающих их самостоятельно.

"Что значит самостоятельно? Это не означает, что вы не состоите в официальном браке. Это означает исключительно то, что либо жена умерла, либо она лишена родительских прав", — говорит адвокат.

Также в список входят призывники, воспитывающие ребенка с тяжелыми заболеваниями; имеющие жену с инвалидностью; осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

"Отмечу, что это возможно, если отсутствуют другие лица, которые могут ухаживать. Я считаю, что это тоже неправильно. И вопрос срочников, он требует просто немедленного решения", — подчеркнул Кравец.

Добавим, в Минобороны сформировали конкретный запрос по поводу призывников.

Читайте также: