Воздушная тревога объявлена на севере Украины: карта

Людей призывают до отбоя тревоги находиться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена 17 июня на севере Украины.

Сирена прозвучала в Черниговской и Киевской областях. По данным мониторинговых ресурсов, замечен вражеский беспилотник.

По информации Воздушных сил ВСУ, "на Севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа".

Людей призывают до отбоя тревоги находиться в укрытиях и безопасных местах.

Фото: alerts.in.ua

Напомним, 16 июня россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Киеву. В частности, они запустили 6 аэробалистических ракет "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силам ПВО удалось уничтожить все эти вражеские воздушные цели, а также два разведывательных дрона.

В результате падения обломков вражеской ракеты на Киевщине пострадали люди, в том числе дети.