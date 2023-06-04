Пригожин обострил конфликт с Минобороны РФ: аналитики объяснили его интерес

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обострил вражду с Министерством обороны РФ, чтобы приуменьшить свой конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

3 июня Евгений Пригожин отреагировал на скоординированную информационную атаку на него со стороны чеченских командиров. Пригожин заявил, что они с Кадыровым урегулировали конфликт.

Пригожин утверждает, что он позвонил по телефону Кадырову 1 июня, и они договорились, что "вся история о конфликте развеялась". Пригожин предположил, что конфликт между силами Кадырова и "Вагнером" могла начать группа в Кремле, и намекнул, что Кремль часто играет в "опасные игры", которые могут дестабилизировать межэтнические отношения в России. Кадыров со своей стороны до сих пор публично не прокомментировал конфликт между чеченскими командирами и "Вагнером".

"Пригожин, вероятно, обвинил МО в попытке уничтожить силы "Вагнера", а Кремль — в создании конфликта с чеченским командованием, чтобы быстро переориентировать российскую дискуссию на привычные объекты своего гнева — российское военное и политическое руководство. Пригожин, вероятно, стремится сплотить провоенные ультранационалистические группы, в частности Кадырова и чеченских командиров, чтобы они присоединились к нему в критике этих объектов, как он это делал раньше", - отметили аналитики.

Конфликт "кадыровцев" и Пригожина

1 июня один из боевиков Рамзана Кадырова и депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов, считающийся "правой рукой" Кадырова, пригрозил Пригожину и пообещал разобраться с ним лично, после заявления главаря ЧВК "Вагнер" о деятельности чеченских боевиков из "Ахмата". Пригожин заявил, что боевики "Ахмата" якобы выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Делимханов обвинил Пригожина в неудачах и больших потерях в Бахмуте и потребовал личной встречи, а также заявил, что Пригожин превратился в блогера, который только и умеет вопить и кричать о нехватке боеприпасов.

По информации аналитиков, главарь ЧВК "Вагнер" уже не интересен Кадырову как союзник, поскольку своими острыми высказываниями он может спровоцировать крах военно-политической системы Кремля.