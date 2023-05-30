Путин начал медийно уничтожать Пригожина - Стратком

Российский суд отправил за решетку на восемь лет трех блоггеров, входящих в принадлежащий Евгения Пригожину медиахолдинг "Патриот".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

В сообщении указывается, что из российских топ-медиа начали удалять публикации о лидере "вагнеровцев" Пригожина.

Также в сообщении указывается, что российский суд приговорил к восьми годам лишения свободы блоггерам Алексею Слободенюку, Владиславу Малушенко и Евгению Москвину. Дело касается вымогания средств у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и его жены Тины Канделаки, которая является известной российской пропагандисткой.

В ЦСК сообщили, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов является одним из ближайших друзей российского президента Владимира Путина.

Также указывается, что именно в клубе Пригожина Патриот был взорван пропагандист Владлен Татарский.

В страткоме заявили, что российский режим начал зачищать все упоминания в СМИ о лидере "вагнеровцев" Пригожина.

"Теперь в новостях на сайте Первого канала после 24 февраля 2022-го нельзя найти ни одного результата по запросу "Евгений Пригожин". Такая же ситуация на телеканалах медиахолдинга Россия, а также НТВ, ТВЦ. Имя Пригожина ни разу не упоминалось в программе Соловьева на России-1 и только один раз в программе Скабеевой 60 минут еще в 2022-м», – говорится в сообщении.

В Центре заключили, что в России "уже полным ходом идет большая подковерная борьба".

"Из-за поражения в Украине вскоре оно выйдет на поверхность. Когда медийно убивать (как пока Пригожина) или реально взрывать (как пешек вроде Татарского или Прилепина) будут уже главные лица", — прогнозируют в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что политолог Аббас Галлямов заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину грозит серьезный кризис, связанный с предстоящими выборами президента России.

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