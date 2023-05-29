Обиделся из-за Бахмута: Пригожин подрывает авторитет Путина — ISW

Выпады главы ЧВК в адрес Владимира Путина и Минобороны России могут свидетельствовать о том, что он разочарован.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает расшатывать режим Владимира Путина, критикуя бюрократическую машину в РФ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны в отчете ISW.

Критика, скорее всего, связана с тем, что Пригожин обиделся, что "освобождение" Бахмута его наемниками никак не отметили.

Пригожин пожаловался журналисту, что российские СМИ запрещают упоминания о ЧВК "Вагнер", заявив, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры на несколько месяцев, прежде чем российский народ начнет ненавидеть бюрократов. Он также заметно переключил обсуждение из разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку.

"Выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны России — в сочетании с его хвастовством, достижениями "Вагнера" — могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за "победу" в битве за Бахмут", — говорится в отчете.

Ранее российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) намекнул на возможность госпереворота и гражданской войны в России уже к концу лета этого года. По мнению Гиркина, Пригожин фактически объявил войну о части военной и государственной номенклатуры России.