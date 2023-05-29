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Во время ночной атаки над Одесской областью сбили дрон: есть попадания

Во время ночной атаки над Одесской областью сбили дрон: есть попадания

РФ 29 мая атаковала украинские города / Фото: Associated Press

В Одессе были слышны звуки взрывов.

Сегодня ночью, 29 мая, российские оккупанты снова массированно атаковали украинские города. В частности, по югу Украины выпустили дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Воздушная тревога была объявлена в 01:20.

Об этом сообщили в ОК "Південь".

По данным ведомства, три из них уничтожены в небе над Николаевщиной, а еще один – над Одесской областью.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Напомним, 29 мая российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали дроны "Shahed" и предварительно ракеты. По сообщению МВА, это уже 15 атака на столицу с начала мая. Силы ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей, удары по Киеву были не допущены.

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