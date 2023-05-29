Прогноз погоды на 29 мая: часть Украины покроют дожди

Сегодня, 29 мая, на Украине ожидается теплая погода. Осадки ночью и днем прогнозируют только в части регионов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на юге, юго-востоке, днем и в Карпатах, и на Закарпатье прогнозируется местами кратковременный дождь, гроза. На остальных территориях без осадков

Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться в пределах +11...9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +21...23°С. Днем и ночью переменная облачность, ветер 5-10 м/с.

В Киеве 29 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10°С, днем +21...23°С.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

Читайте также: