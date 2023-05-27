Ретроградный Плутон 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Согласно эзотерическим учениям, ретроградные движения планет обладают особой энергетикой и могут влиять на наше сознание и духовное развитие.

Ретроградное движение происходит, когда землянин наблюдает, что планета движется в своей орбите относительно фиктивной линии, связанной с Землей.

В случае Плутона его ретроградное движение может оказать особое влияние на энергетику и духовное развитие человека. Плутон символизирует смерть и перерождение, трансформацию и глубокие трансцендентные изменения. Его влияние может быть интенсивным и побуждать к самораскрытию, подъему сознания и переосмыслению своей жизни.

Ретроградный Плутон может принести на поверхность сильные эмоции, неразрешимые проблемы, тайны и тени, которые нужно решить и превратить. Это может быть периодом внутреннего поиска, тяжелых перемен и личного роста. Люди могут испытывать потребность в уединении, самопознании и повышении сознания.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на период ретроградного Плутона в 2023 году.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Осознавая, что все изменится, станешь ли что-нибудь содержать? А если случится, то что? Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться, а потом взять и все исправить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Мир содержит множество подарков. Умение их распаковать – это умение управлять своим вниманием, а сдерживать – желаниями. Мудрости невозможно научиться, но можно научиться наблюдению и размышлению, а они порождают мудрость.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Действие в простом и чистом сознании приобретает силу направленности, главное – правильно направлять. Возможно – лучший способ общаться, то есть молчание, еще лучше – молчать вместе за чаем.

РАК (22 июня-22 июля)

Покой посреди покоя – не есть истинный покой. Находи спокойствие в движении и неизменность в переменах. Когда все на своих местах, то все на своих местах. Главное – правильно определить места.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Баланс. Уважение. Чистота. Осознанность. Зажги свечу, а вместе с ней и свет познания. Первую потом не забудь погасить и не перепутай.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Пусть каждое движение будет как танец, а каждое слово – как песня. Иначе и не интересно. Счастье – это состояние ума. Он в твоих руках.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Если сердце исполнено любви, то каждое слово и действие порождают чудо. Чем больше чудес, тем больше любви. Боль – это подарок, развернув – найдешь понимание, а вот саму боль уже не найдешь.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Чем больше любви в твоих действиях, тем больше свободы в твоей жизни. Только люби бесполезно. Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Медитация – это просто "быть собой, быть простым и естественным". Просто быть. Если действуешь внимательно, все, что ты делаешь, становится творчеством, а если внимательно творишь – становится шедевром.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Красота живет в простоте, природности и честности, а еще в неизвестности. Наблюдайте за состояниями и их течением. Наблюдай, не поддавайся. Тишина внутри порождает краски и вкусы снаружи, а вот наоборот не получится.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Не наделяй важностью неважное, но сначала умей различить, потому что это самое важное. Делай с душой даже незначительные действия. В этом и есть счастье. Все его ищут – а оно вот.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Природа не терпит пустоты. Природа и есть пустота. В жизни должно быть что-то большее, чем просто иметь все, что пожелаешь. Что это тебе, знаешь? Если воспринимать все слишком серьезно, можно случайно лишиться красок жизни.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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