Астрологический прогноз на 29 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в работе важно нацеливать не на результат, а на процесс, в противном случае желаемых итогов достичь не удастся.

Символ дня: Лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: сердолик, опал.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – при появлении первых симптомов необходимо сразу же принять меры, рекомендованные лечащим врачом.

Питание дня: нельзя включать в рацион жирную и жареную пищу, а также бобы и цельнозерновые крупы.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать, подкормки и посадки растений.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: приятное «послевкусие» станет свидетельством того, что человек все в жизни делает правильно, а неприятное – наоборот.

Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы – даже случайно упавшая вилка может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Капля долбит камень не силой, но частотой ударов» (Публий Овидий Назон).

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