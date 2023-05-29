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Астрологический прогноз на 29 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 мая

Астрологический прогноз на 29 мая / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в работе важно нацеливать не на результат, а на процесс, в противном случае желаемых итогов достичь не удастся. 

Символ дня: Лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: сердолик, опал. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеванийпри появлении первых симптомов необходимо сразу же принять меры, рекомендованные лечащим врачом. 

Питание дня: нельзя включать в рацион жирную и жареную пищу, а также бобы и цельнозерновые крупы. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать, подкормки и посадки растений. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: приятное «послевкусие» станет свидетельством того, что человек все в жизни делает правильно, а неприятное – наоборот. 

Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы – даже случайно упавшая вилка может стать плохой приметой. 

Цитата дня: «Капля долбит камень не силой, но частотой ударов» (Публий Овидий Назон). 

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Дата публикации
Просмотры
116
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