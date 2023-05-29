В Хмельницкой области слышны взрывы — местные паблики

Идет очередная тревожная ночь в Украине.
В Хмельницкой области слышны взрывы.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО,
Эта информация распространяется на местные паблики и мониторинговые каналы.
Официальной информации от власти пока нет.
Информация уточняется и проверяется.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, помните о правиле "двух стен".
Мониторинговые чаты сообщают о еще запуске "Калибров", которые заходят через Винницкую область.
Угроза по ракетам в Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях.
Напомним, что воздушная тревога охватила всю Украину.
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