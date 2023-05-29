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В Хмельницкой области слышны взрывы — местные паблики

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3601
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области слышны взрывы — местные паблики

Находитесь в укрытиях!

Идет очередная тревожная ночь в Украине.

В Хмельницкой области слышны взрывы.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО,

Эта информация распространяется на местные паблики и мониторинговые каналы.

Официальной информации от власти пока нет.

Информация уточняется и проверяется.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, помните о правиле "двух стен".

Мониторинговые чаты сообщают о еще запуске "Калибров", которые заходят через Винницкую область.

Угроза по ракетам в Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях.

Напомним, что воздушная тревога охватила всю Украину.

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Дата публикации
Просмотры
3601
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