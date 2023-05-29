На территории Винницкой области работает ПВО – ОВА

Враг снова атакует.
Силы обороны Винницкой области отрабатывают воздушные цели.
Об этом сообщил в социальных сетях Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА.
"Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что ракеты заходят по Северному направлению, Черниговщина.
Воздушная тревога объявлена в Ровенской и Черновицкой областях. К тому же, она распространяется по Западной Украине.
Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.
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