На территории Винницкой области работает ПВО – ОВА

Силы обороны Винницкой области отрабатывают воздушные цели.

Об этом сообщил в социальных сетях Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА.

"Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ракеты заходят по Северному направлению, Черниговщина.

Воздушная тревога объявлена в Ровенской и Черновицкой областях. К тому же, она распространяется по Западной Украине.

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Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.