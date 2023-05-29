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На территории Винницкой области работает ПВО – ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1230
Время на прочтение
1 мин
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На территории Винницкой области работает ПВО – ОВА

Силы ПВО работают / Фото: ТСН.ua

Враг снова атакует.

Силы обороны Винницкой области отрабатывают воздушные цели.

Об этом сообщил в социальных сетях Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА.

"Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ракеты заходят по Северному направлению, Черниговщина.

Воздушная тревога объявлена в Ровенской и Черновицкой областях. К тому же, она распространяется по Западной Украине.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.

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Дата публикации
Просмотры
1230
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