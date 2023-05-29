Не снимайте работу нашей ПВО — Ермак

Продолжается очередная неспокойная ночь в Украине против 29 мая.

Не игнорируйте тревогу.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Первые убытки летящих шахидов уже фиксируется на Киевщине — мониторинговые каналы.

"Стратавиа: новых пусков, скорее всего, не будет. Ракеты не входили в воздушное пространство Украины. Могут заходить по нескольким направлениям", — говорится в сообщении мониторинговых чатов.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.