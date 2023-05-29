Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Не снимайте работу нашей ПВО — Ермак

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1534
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Не снимайте работу нашей ПВО — Ермак

Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу / Фото: Офис президента Украины

Продолжается очередная неспокойная ночь в Украине против 29 мая.

Не игнорируйте тревогу.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сохраняем информационную тишину! Не мешаем работать силам ПВО !

Находитесь в укрытиях!

Первые убытки летящих шахидов уже фиксируется на Киевщине — мониторинговые каналы.

"Стратавиа: новых пусков, скорее всего, не будет. Ракеты не входили в воздушное пространство Украины. Могут заходить по нескольким направлениям", — говорится в сообщении мониторинговых чатов.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1534
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация