Не снимайте работу нашей ПВО — Ермак

Продолжается очередная неспокойная ночь в Украине против 29 мая.
Не игнорируйте тревогу.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Сохраняем информационную тишину! Не мешаем работать силам ПВО !
Находитесь в укрытиях!
Первые убытки летящих шахидов уже фиксируется на Киевщине — мониторинговые каналы.
"Стратавиа: новых пусков, скорее всего, не будет. Ракеты не входили в воздушное пространство Украины. Могут заходить по нескольким направлениям", — говорится в сообщении мониторинговых чатов.
Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.
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