29 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 29 мая, в православном календаре день памяти преподобного Феодора. Родился преподобный в Египте в знатной и богатой семье. В отрочестве понял, что мирская жизнь ему не подходит, поэтому пошел подвизаться в монастыре. Позже жил в Тавеннской обители со святым Пахомием. Об этом узнала мать Феодора и пришла к сыну, просить его возвратиться домой. Феодор отказался, потому мать сама осталась жить в монастыре. Позже к ним присоединился еще один сын. Феодор был наставником монастыря до своей смерти в 368 году.

Церковный праздник 29 мая – день памяти преподобного Ефрема

Родился он в 1492 году и еще в юных годах покинул родительский дом, чтобы подвизаться в монастыре и стать монахом. Потом пришли за ним мать с отцом и уговаривали вернуться домой. Но он посоветовал им также обратиться в монашество.

Когда исполнилось Ефрему 25 лет, принял он постриг, а позже пошел в одинокое место, где жил, молился и совершал разные подвиги. Вскоре об отшельнике услышали люди и начали стекаться к нему отовсюду. По их просьбе основал там Ефрем священную обитель, в которой был настоятелем. Умер в возрасте 80 лет.

Приметы 29 мая

Народные приметы 29 мая / Фото: Pexels

Уже отцветшая черемуха — больше не будет холодов.

Услышать гром – хорошо уродит пшеница.

Еще не зацвела рябина – осень будет засушливая.

Что завтра нельзя делать

Народные порырии говорят, что в этот день лучше не пользоваться ложками, потому что можно навлечь на себя беду. Также не оставляйте после себя объедки, а если что-то не доели, то отдайте птицам. Незамужним девушкам запрещали носить одежду красного цвета.

Что можно делать завтра

Традиционного в этот день готовили кашу — пшеничную, ячменную, гречневую. Добавляли обязательно масло, а затем читали над блюдом молитвы, чтобы хорошо жилось. Кашей обязательно угощали знакомых, соседей.

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