Таропрогноз на май 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро — древняя система для предсказания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на май 2023 года.

ПРОГНОЗ ТАРО НА ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЯ

В предстоящем месяце ситуацию в сфере любви точно охарактеризует карта Таро под названием "Паж кубков". Эта карта относится к так называемым картам двора, которые знакомы нам из традиционного бревна карт. "Паж Кубков" символизирует энергию любви в романтичном ее проявлении.

В трактовке в течение этой недели, эта карта может означать новую любовь или привязанность. Однако эта связь может быть слегка наивной и легкомысленной. Поэтому, если вы уже начали флиртовать с кем-то, будьте внимательны и осторожны, потому что ваш вероятный партнер воспринимает только собственные желания и потребности и может забывать о других людях.

Свидание и сексуальные приключения в течение этой недели могут быть очень увлекательными. Однако, чтобы эти отношения были длительными, избегайте проекции ваших фантазий и мечтаний об идеальном партнере на реальных лиц.

Также в течение этой недели стоит задуматься над тем, что приносите вы в уже действующие отношения, а что ваш партнер и эти частицы равнозначны.

Если вы переживаете какой-нибудь болезненный разрыв и вам не до новых отношений, то найдите эмоциональную поддержку и понимание ситуации у друзей. Будьте открыты к новому и все наладится.

ПРОГНОЗ КАРТ ТАРО НА РАБОТУ И КАРЬЕРУ

О следующем месяце рассказывает карта Таро, которая называется "Восемь мечей". Это тоже представитель младших арканов. Эта карта говорит о том, что вы сами себя ограничиваете, и это не дает вам развиваться дальше. Конечно, трудно освободиться от лености после 65 дней карантина, но нужно сразиться с апатией и прорваться сквозь своеобразные мечи иллюзий, которые вы уже успели придумать в течение этих дней, когда вы находились в беззащитном состоянии.

Сейчас вам необходимо сконцентрироваться, а не ждать условного принца на пришедшем белом коне вас спасет и решит ваши проблемы. Конечно, в нынешний период кризиса решение проблем сложно, однако оно находится только в ваших руках. Если вам удастся раскрыть свой потенциал, то вы сможете избежать роли жертвы.

Возможно, сейчас вы связаны нехваткой средств, неинтересной работой или вообще ее отсутствием, именно поэтому вы чувствуете себя связанным в ловушке. Для того, чтобы двигаться дальше и не чувствовать себя связанным по рукам и ногам, — избавьтесь от лживых принципов и идей и тогда вы найдете несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.

ПРОГНОЗ ТАРО НА ФИНАНСЫ

Этот месяц описывает карта Таро "Четверка пентаклей". Она свидетельствует о том, что наша мелочность не дает нам развиваться дальше в финансовой сфере. Мы трясемся над тем, что у нас особенно, в период вызовов. Также мы не можем расстаться, со старыми вещами, которые уже давно пылятся в каморке.

Не знаете, как сейчас заработать дополнительные средства? Попробуйте сделать ревизию шкафов и полок, найдите вещи, которые больше не доставляют вам удовольствие одежду, которую вы одевали раз или два, безделушки, занимающие кучу места, книги, которые вы никогда не читали и т.д. Устройте гаражную распродажу или продайте эти вещи в Интернете. С самыми плохими качествами материализма, которые олицетворяет эта карта, следует бороться и именно так вы станете на путь борьбы.

Также бессилие в финансовой сфере провоцирует вас еще сильнее контролировать ситуацию, но это только вредит. В вопросах, связанных с финансами, вы слишком склонны считать себя однозначно правыми, но это не всегда так бывает. Поэтому эта карта рекомендует собраться с силами, провести тщательный анализ своего потенциала и заняться тщательным планированием будущего.

Если вам кажется, что все написанное выше вас не касается, то обратите внимание на свое окружение, возможно именно его скупость мешает вам реализовать проекты в жизнь и получить финансовое вознаграждение.

Впереди вас ждет стабильность и уверенность в себе, нужно только пережить этот сложный период.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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