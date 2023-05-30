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В Беларуси военные начали обучение на "Искандерах"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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528
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В Беларуси военные начали обучение на "Искандерах"

В Белоруссии завершается проверка боевой готовности армии. ФОТО: Минобороны РБ

Подразделения Белоруссии отрабатывают ракетные удары.

В Беларуси подразделения ракетных войск Вооруженных Сил приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках «контрольного занятия по управлению ракетными ударами».

Об этом сообщают в белорусском Минобороны.

В учениях примут участие подразделения ракетных войск Вооруженных сил Беларуси, оснащенные оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер-М.

"В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении", — заявили в ведомстве.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 29 мая нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе с целью выявления ЗРК Patriot.

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Дата публикации
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