В Беларуси военные начали обучение на "Искандерах"

Подразделения Белоруссии отрабатывают ракетные удары.
В Беларуси подразделения ракетных войск Вооруженных Сил приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках «контрольного занятия по управлению ракетными ударами».
Об этом сообщают в белорусском Минобороны.
В учениях примут участие подразделения ракетных войск Вооруженных сил Беларуси, оснащенные оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер-М.
"В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении", — заявили в ведомстве.
Напомним, что российские кафиры в ночь на 29 мая нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе с целью выявления ЗРК Patriot.
Читайте также:
- Ракетные удары по жилым домам в Украине в России назвали "уничтожением всех центров принятия решений"
- Государственный переворот в России: эксперт объяснил, на кого могут "повесить" ответственность за поражение в войне
- У нового руководителя "Укрзализныци" НАБУ проводит обыски: СМИ сообщили, в чем его подозревают