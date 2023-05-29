"Вагнеровцы" выводят свои подразделения из Бахмута — Маляр

Интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась, поскольку они производят замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пробуют стабилизировать оборону на этом направлении.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также читайте В Одессе женщина устроила сбор денег для террористов "ДНР": как ее наказали

Чиновница подчеркнула, что украинские войска своими действиями ощутимо осложняют врагу процесс передислокации вражеских войск. В то же время, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов на этом напервке не уменьшилась.



"Бахмут. "Вагнеровцы" выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения", - проинформировала она.

Именно поэтому, как пояснила Маляр, продвижение на флангах по состоянию на 28 мая и сегодня утром, 29 мая, не осуществляется в связи с выполнением других задач.

Напомним, основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили уверяет, что бойцы ЧВК "Вагнер" были практически уничтожены в Бахмуте. Впрочем, ситуация на Бахмутском направлении "достаточно горячая".

Читайте также: