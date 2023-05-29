Кличко показал обломок пылающей ракеты в Оболонском районе

Сегодня, 29 мая, около 11:15 в украинской столице прогремели взрывы. Перед этим в городе и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города.

"Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий", — написал Кличко.

Впоследствии мэр показал обломок пылающей ракеты. Обломок упал в Оболонском районе.

В ОК "Юг" предупреждали о высоком уровне угрозы ракетных ударов по Украине 29 мая. Воздушная тревога продолжается.

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