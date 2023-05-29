Эксперт назвал количество ракет, которое Россия может производить в месяц

Россияне исчерпали значительный запас ракетного вооружения, но им удалось наладить производство, несмотря на санкции. Оккупанты могут производить 50-70 ракет в месяц.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Россия производит до 70 крылатых ракет в месяц. И может их использовать. Часть ракет накапливают, так как россияне за последние годы вышли на нулевые запасы. Сейчас производят 2 ракеты в сутки, если происходит смешанная атака", – сказал он.

Напомним, с 24 февраля 2022 года ракетный арсенал России сократился примерно на 70%. В подсчеты включены запасы ракет в РФ перед началом войны и ракеты, которые были изготовлены при ведении боевых действий.

По данным ГУР, Россия исчерпала свой существенный запас ракет, но сумела наладить производство, несмотря на международные санкции.

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