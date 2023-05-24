Сколько крылатых ракет имеет враг: специалист назвал точные цифры

Говорить о том, что армия РФ достигла критически низкого предела запасов крылатых ракет, пока рано.

Те крылатые ракеты, которыми россияне обстреливают Украину (Х-55, Х-555 и Х-22) представляют собой уже не производимые боеприпасы советского производства. Сейчас у россиян идет серийное производство крылатых ракет Х-101/Х-102, "Калибр" и фактически все. Также в РФ планируют запустить в серийное производство еще крылатую ракету Х-50 "Орион". А 600 ракет Украина ранее передала РФ в уплату долга за газ.

Об этом сообщил военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов.

Он убежден: говорить о том, что армия РФ достигла критически низкого предела запасов крылатых ракет, пока рано.

Что касается запасов советских крылатых ракет, то, по словам эксперта, они еще достаточно велики.

"Вспомните хотя бы, что в 1999 только Украина передала россиянам около 600 крылатых ракет Х-55 как уплату долгов за газ", — напомнил Жирохов.

Он рассказал, что сейчас россияне пытаются самостоятельно производить ракеты Х-55 из рабочих компонентов от списанных советских боеприпасов. Но это, скорее, единичные случаи, а не серийное производство.

"В настоящее время вообще работают в три смены, адаптируют электронику под китайские компоненты и наращивают производство", — говорит Жирохов.

Эксперт подтвердил проблемы с производством ракеты "Калибр" в РФ, однако Х-101 россияне собирают стабильно и в разы больше, чем это делали до полномасштабного вторжения в Украину.

"Поэтому, учитывая уже использованные крылатые ракеты, я бы сейчас говорил об общем запасе где-то в полторы тысячи ракет. К тому же еще есть неприкосновенный запас, возможно, 10-20%, который россияне придерживают на складах на случай столкновения с НАТО, о котором они постоянно говорят", — сказал военный эксперт.

Напомним, 24 мая, армия РФ срочно вывела а Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Изготовка у врага находятся до восьми "Калибров".

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