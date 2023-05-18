Не долетела: в Крыму упала российская ракета "Калибр"

Оккупационные "власти" пока не прокомментировали инцидент.

В ходе атаки России крылатая ракета типа "Калибр" упала на территории оккупированного Крыма. Боеприпас утром нашел пастух.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на российский телеграмм-канал "Astra".

"Ракету в районе села Вулкановка Ленинского района аннексированного Крыма в лесу обнаружил пастух 18 мая в 6:30 утра. Эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что упавшая ракета — "Калибр", принадлежащий МО РФ ", — говорится в сообщении.

По их данным, пострадавших нет.

Оккупационные "власти" пока не прокомментировали инцидент.

В Крыму упала российская ракета "Калибр"

Россия нанесла удар по Одесчине

Напомним, Россия атаковала Одесскую область ракетами из Черного моря и оккупированной частью Украины. Как сообщили в Воздушном командовании "Юг", по области было выпущено шесть крылатых ракет "Калибр" и две крылатые ракеты "Искандер-К". Все вражеские объекты уничтожены силами ПВО.

По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, есть попадание в промышленный объект. К сожалению, один человек погиб, еще двое – ранены.

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