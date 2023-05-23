Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море — ВМС

По состоянию на утро 23 мая Россия вывела на боевое дежурство в Черное море восемь кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет типа "Калибр", залп которых составляет до 16 ракет.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль; в Средиземном море находится до семи вражеских кораблей, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет.

Напомним, в воздушных силах назвали главные цели российских атак.

В ВСУ также рассказали, почему Россия снова начала атаковать ракетами и дронами по ночам.

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