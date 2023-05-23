Дело Князева: НАБУ изъяло дополнительные полмиллиона долларов

15 мая НАБУ и САП сообщили об обысках у руководства Верховного Суда и еще 18 судей.

По делу по подозрению Председателя Верховного Суда НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США. Пока источник происхождения и принадлежность этих средств исследуют.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды председателем ВС и адвокатом.

"Деньги передавали Главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов". – говорится в сообщении.

Дело Князева: что предшествовало

Во вторник, 16 мая, пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия. За недоверие проголосовало 140 судей, за прекращение полномочий – 137.

Экспредседатель Верховного Суда Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание на взятке в размере 2,7 млн. долларов. Он заявил, что "это незаконно", потому что, мол, "он сам показал, где лежат деньги".

Впоследствии высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экспредседателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении рекордной взятки на 2,7 миллиона долларов.

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