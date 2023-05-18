Дело Князева: экс-главе Верховного суда избрали меру пресечения

Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении рекордной взятки на 2,7 миллиона долларов.

Об этом передает Центр противодействия коррупции.

Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, но с 150 млн грн залога. Также Князеву хотели обязать носить электронный браслет.

Прокурор предупредил, что во время обысков не нашли около $1 млн "меченых" купюр. Это был один из агрументов, чомк экс-судью нельзя отпускать на свободу. Ведь есть риск, если Князев будет на свободе, может попытаться уничтожить их.

"Другой риск — это вероятность укрывательства Князева. Финансовые возможности экс-председателя Верховного Суда позволяют ему длительное время проживать за границей", — отмечают в Центре противодействия коррупции.

По информации следствия, Князев якобы давал указание своему доверенному лицу поделить взятку на 13 пакетов: 10 пакетов по 100 тысяч долларов, 2 пакета по 150 тысяч долларов и 1 пакет по 50 тысяч. А остальную сумму в 450 тысяч долларов оставить на хранение.

В Центре противодействия коррупции предполагают, что Князев – не последний подозреваемый по этому делу.

"Некоторые судьи Верховного Суда тоже с большой долей вероятности могут получить такой статус", – говорится в сообщении.

В комментарии "Суспильному" адвокат Князева сказал, что его подопечный за дело, в котором ему якобы предлагали взятку — голосовал против нужного решения. Решение, которое пытались получить за взятку, вынесли другие судьи Великой палаты ВС.

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде.

Впоследствии стало известно, что на взятке погорел никто другой, как сам председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

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