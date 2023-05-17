Экс-председатель Верховного суда впервые прокомментировал свое задержание: "Сам показал где деньги"

Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание на взятке в размере 2,7 млн долларов. Он заявил, что "это незаконно", потому что, мол, "он сам показал, где лежат деньги".

Об этом пишет "Суспильне".

Князев 17 мая заявил, что считает свое задержание незаконным, потому что, мол, он способствовал следствию и даже "сам показал, где лежат деньги".

"Человек может быть задержан, если он препятствует проведению следствия, пытается уничтожить вещественные доказательства. По данному делу задержание не произошло после того, как сторона обвинения заявила о преступлении, для того чтобы я не препятствовал проводить следственные действия. Ничего такого не было. Я находился по месту жительства. Более того, я способствовал следствию", — сказал Всеволод Князев.

Экс-председатель ВС заявил, что он показал правоохранителям, где лежат средства, чтобы они "не шарили по ящикам". Он также попросил следствие "не коверкать факты".

Задержание экс-председателя Верховного Суда на взятке в 2,7 млн долларов

15 мая НАБУ и САП сообщили об обысках у руководства Верховного Суда и еще 18 судей. Тогда стало известно, что к тому времени еще председателя ВС подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

По данным правоохранителей, судью подкупил олигарх Жеваго. Пленум Верховного Суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия. За недоверие проголосовало 140 судей, за прекращение полномочий – 137.

Глава САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

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