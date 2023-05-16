Князеву сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику – адвокату.

Руководитель САП лично сообщил о подозрении Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об этом 16 мая.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины – подкуп лица, оказывающего публичные услуги.

Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия. За недоверие проголосовало 140 судей, за прекращение полномочий – 137.

Задержание председателя Верховного суда Всеволода Князева: что известно

Накануне НАБУ и САП сообщили об обысках у руководства Верховного суда и еще 18 судей. Их подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

Впоследствии в САП подтвердили задержание председателя Верховного суда Всеволода Князева.

После пленум Верховного Суда Украины принял решение о создании рабочей группы по подготовке вопроса о выражении недоверия Князеву и отстранении его от исполнения административных полномочий.

Известно, что главе ВР взятки дал олигарх Жеваго.

Читайте также: