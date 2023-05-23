Россияне сбросили авиабомбы на Торецк: что известно

Утром 23 мая российская армия нанесла удар по Торецку в Донецкой области. Оккупанты сбросили авиабомбы. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"По предварительной информации, враг применил авиабомбы. На месте падения работают спасатели и полиция", – говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Кириленко, оккупанты повредили помещение школы, где расположен Пункт несокрушимости. Также повреждена пристройка к храму и многоэтажки, расположенные в радиусе 100 метров от эпицентра удара.

Российская армия 23 мая атаковала Торецк, обошлось без жертв.

Кириленко в очередной раз отмечает, что оставаться на Донетчине опасно и просит людей эвакуироваться.

Напомним, в Сумской области объявили эвакуацию из приграничных общин Ахтырского района. Такое решение было принято из-за усиления вражеских обстрелов. Общества снабжены транспортными средствами, на месте сейчас находятся руководство районной военной администрации и полицейские.

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